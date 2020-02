A-Cappella-Band Unduzo gastiert heute im Scharoun-Theater

Der A-Cappella-Abend mit der Leipziger Band Unduzo am Donnerstag, 6. Februar, findet auf der Hinterbühne im Scharoun-Theater statt. Die Leipziger sind bereits preisgekrönt, so war 2018 ihr Album für einen Cara, den Echo der zeitgenössischen Vokalmusik, in der Kategorie „Best European Album“ nominiert. Unterschiedliche Stilarten des Singens greifen mit Beatbox und live-geloopten Linien ineinander. Die Songs werden musikalisch für Instrumente geschrieben und vokal arrangiert; beheimatet sind sie in den zahlreichen Facetten der Popmusik. Übrigens: Der Name Unduzo kommt von dem Spruch „Und du so …“, allerdings , so findet die Band, klingt es mit dem „z“ viel hipper. Unduzo vereinen in ihren Auftritten Pop, Comedy und Beatboxing. Karten gibt es bei der Theaterkasse.

