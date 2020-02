Streit um Wolfsburger Heimaufsicht

In einem „offenen Brief“ an Pia Zimmermann (Die Linke) hat Wolfsburgs Sozialdezernentin Monika Müller am Dienstag die Kritik der Bundestagsabgeordneten an der Arbeit der Heimaufsicht und ihrem Jahresbericht zurückgewiesen. Die Stadträtin wirft Zimmermann vor, den guten Pfad der konstruktiven Kritik verlassen zu haben, als sie in einer Pressemitteilung anprangerte, dass der Heimbericht weder die Lebensrealität der Bewohner in den...