Werden Regenrückhaltebecken in Wolfsburg künftig eingezäunt?

Zwei kleine Kuscheltiere, ein blau bemalter Stein, Blümchen, ein kleines Windrad, das sich an diesem windigen Tag schnell dreht. Neben der Sitzbank am Spielplatz in der Nordsteimker Straße Spiebusch liegen all diese Dinge. Sie erinnern an den kleinen Jungen, der im April 2019 mit seiner...