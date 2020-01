Junge Väter Nordsteimke helfen Naemi Mannott

Es ist bereits gute Tradition bei den Jungen Vätern Nordsteimke, zum Jahresende hin zu überlegen, wofür im kommenden Jahr Spenden gesammelt werden können. Beim Stammtisch der Jungen Väter Nordsteimke kam der Vorschlag, für Naemi Mannott, ein Kind der Jungen Väter, die gerade ein soziales Jahr in Südafrika macht, zu sammeln. Auch mit dem Hintergrund, dass sie bereits viel eigenes Taschengeld dort für Aktivitäten vor Ort ausgegeben hat, heißt es in einer Mitteilung.

Wie die Jungen Väter weiter schreiben, hilft sie für elf Monate bei der Betreuung von 34 Kindern im Alter von 2 bis 17 Jahren, von denen etwa zwei Drittel an HIV erkrankt sind. Die wichtigste Aufgabe sei für sie, darauf zu achten, dass die Kinder regelmäßig ihre Medikamente einnehmen. Die Kinder seien grundsätzlich gut versorgt, aber leider fehle es an Zeit der Betreuer und am Geld für Ausflüge und Aktivitäten.

Und so wurde bei dem Stammtischen im Dezember und Januar, beim Adventsmarkt, dem Adventskalender und der Grünkohlwanderung der Jungen Väter Geld gesammelt. Das Ergebnis, das bei diesen Veranstaltungen zusammen gekommen ist, kann sich sehen lassen: 1111 Euro waren in der Kasse. Dieses Geld wurde jetzt an Naemi übergeben. „Ich bin immer noch überwältigt, wie viel Geld für die Kinder gespendet wurde. Tausend Dank.“ Jetzt können wir mit den Kindern am Wochenende auch mal wieder den ein oder anderen Ausflug machen, die genau so toll sein werden, wie ich die Wochenenden mit den Jungen Vätern kenne.