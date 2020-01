Fasselumzug soll an Karneval am Velstover Sportheim starten

Die Junge Gesellschaft (JG) Velstove hält an der Tradition des Fasselumzugs mit abendlicher Party im Sportheim fest. Am Samstag, 22. Februar, startet der Umzug um 14 Uhr am Sportheim. Dann ziehen die Jecken in bunten Kostümen durch die Straßen des Dorfes, wie es früher die Knechte und Mägde...