Diebe stehlen zwei Autos in Wolfsburg – 11.500 Euro Schaden

Einen schwarzen Audi A3 und einen grünen VW Multivan T4 haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, im Wolfsburger Stadtgebiet entwendet und dabei einen Schaden von insgesamt 11.500 Euro angerichtet. Da beide Tatort in unmittelbarer Nähe liegen kann die Polizei laut Mitteilung einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Der erste Diebstahl ereignete sich am Mittwochabend zwischen 21.30 und 22.30 Uhr in der Straße Eichelkamp. Hier stellte eine 31 Jahre alte Besitzerin ihren schwarzen Audi auf dem Hausparkplatz vor dem Mehrparteienhaus ordnungsgemäß verschlossen ab. Um 22.30 Uhr war der 16 Jahre alte Wagen verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Nicht sehr weit entfernt wechselte am Rabenberg in der Straße Barnstorfer Weg ein grüner VW Multivan T4 unfreiwillig den Besitzer. Der 24 Jahre alte Eigentümer hatte seinen 19 Jahre alten VW Multivan noch am Mittwochabend gegen 19 Uhr vor seinem Wohnhaus stehen sehen. Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer hier ein Schaden von 10.500 Euro entstanden.

Hinweise: (05361) 46460.