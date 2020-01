Wolfsburger wehren am Mittwoch Trickbetrüger ab

Zu zwei versuchten Trickbetrügereien kam es am Mittwoch in Wolfsburg

Ein älterer Herr und ein älteres Ehepaar aus Wolfsburger haben sich am Mittwochnachmittag erfolgreich gegen zwei Trickbetrüger behauptet. Dabei geht die Polizei von ein und demselben Täter aus, schreibt sie in einer Mitteilung. Gegen 14.30 Uhr klingelte das Telefon eines 90 Jahre alten Wolfsburgers. Am anderen Ende behauptete eine unbekannte Person der Neffe des Rentners zu sein. Er benötige Geld zum Kauf eines Fahrzeugs. Der Senior wurde misstrauisch, beendete das Telefonat, rief seine Schwägerin an und hinterfragte den Anruf. Diese versicherte ihm, dass der richtige Neffe neben ihr stehe und der Anruf ein Betrugsversuch war. Daraufhin informierte der rüstige Rentner die Polizei.

Gegen 15 Uhr erhielt ein älteres Wolfsburger Ehepaar einen Anruf, bei dem diesmal der angebliche Enkel ebenfalls um Geld für den Kauf eines Kraftfahrzeugs bat. Die 80 Jahre alte Ehefrau erkannte jedoch sofort, dass dies nicht die Stimme ihres Enkels war und beendete das Telefonat. Anschließend rief sie den echten Enkelsohn an, der seinen Großeltern bestätigte, dass er kein Geld benötige und der Anruf eine Betrugsmasche war. Auch hier informierte das Ehepaar umgehend die Polizei.

Thomas Figge von der Polizei Wolfsburg lobt das Verhalten des älteren Herren und des Ehepaares: „Die Betroffenen haben sich nicht hinters Licht führen lassen. Sie haben richtig gehandelt, das Telefonat beendet haben und sich Verwandten anvertraut. Gehen sie auf keinen Fall auf die Forderungen der Anrufer ein und informieren sie immer unverzüglich die Polizei.“