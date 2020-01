Kinder nehmen an Kreativworkshop in Wolfsburger Bibliothek teil

Mit einem kreativen Workshop der besonderen Art war Nicole Schaa am vergangenen Wochenende in der Stadtbibliothek zu Gast. Die Kinder durften ihre eigenen fantastischen Waldwesen gestalten. Die Autorin gab dafür wertvolle Tipps. Beginnend mit Landart aus Naturmaterialien kam die Fantasie der Kinder ordentlich in Gang. Welche fantastischen Waldwesen kennen sie bereits? Wie sehen diese aus? Was essen sie wohl gerne? Viele Ideen sprudelten bald in ihren Köpfen, heißt es in einer Mitteilung. Bewaffnet mit all dieser Inspiration schnappten sie sich Stift und Papier und legten los. Sie malten und schrieben, was das Zeug hielt. Sie waren kaum zu bremsen!

Am Ende präsentierten alle Teilnehmer stolz ihre Waldwesen. Diese werden ab Donnerstag, 30. Januar, im Katalograum der Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus ausgestellt.