Volkswagen gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Das Bild zeigt Personalvorstand Gunnar Kilian (rechts am Gedenkstein) und den Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates, Bernd Osterloh (links am Gedenkstein).

Volkswagen hat am Holocaust-Gedenktag mit Feierlichkeiten der Millionen Menschen gedacht, die während der NS-Diktatur verschleppt und zu Zwangsarbeit gezwungen, verfolgt und ermordet wurden. Personalvorstand Gunnar Kilian nahm auf Einladung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau am Nachmittag an der internationalen Gedenkfeier in Polen teil, wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt. Zu den Gedenkveranstaltungen im Volkswagen-Werk kamen unter anderem Sharon Nazarian, Senior Vice-President, International Affairs der US-Menschenrechtsorganisation Anti-Defamation League (ADL) aus New York, und Rabbiner Yakov Yosef Harety von Orthodoxen Jüdischen Gemeinde Wolfsburg.

Am Morgen legten Personalvorstand Gunnar Kilian und der Konzernbetriebsrats­vorsitzende Bernd Osterloh mit Mitarbeitern Kränze nieder und gedachten der Opfer des Nationalsozialismus. Nachmittags legten weitere Mitarbeiter gemeinsam mit engagierten Bürgern weiße Rosen am Gedenkstein für ehemalige Zwangsarbeiterinnen Zwangsarbeiter nieder und gedachten in einer Schweigeminute der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die sowjetische Rote Armee vor 75 Jahren.

Im Anschluss eröffnete Dieter Landenberger, Leiter Heritage, die Ausstellung von Karl Teille „Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Fotografien und Gedichte zur Shoa“.

Die Ausstellung zeigt künstlerische Großformat-Fotografien in Verbindung mit Gedichten von Opfern des Holocaust. Die Gedichte las Bernd Upadek vom Scharoun- Theater Wolfsburg, das Streichquartett des Philharmonic Volkswagen Orchestra begleitete die Gedenkstunde musikalisch. Noch bis Ende April 2020 ist die Ausstellung im Forum des Konzernarchivs der Volkswagen Aktiengesellschaft zu sehen. Interessierte melden sich hierfür mit einer E-Mail an history@volkswagen.de an.

Am morgigen Dienstag, 28. Januar, spielen zwei Ensembles der Israeli National Arts High School aus Tel Aviv im Wolfsburger Congress Park. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt zu dem einzigartigen Konzert anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages ist frei. Karten sind laut Mitteilung vor Ort erhältlich.