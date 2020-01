Saratoga Seven spielt im Wolfsburger Schloss ein Benefizkonzert

Oldtime-Jazz und Titel der goldenen Swing-Zeit präsentieren Saratoga Seven am 21. Februar im Gartensaal.

Die Braunschweiger Band Saratoga Seven spielt am Freitag, 21. Februar, bei einem Benefizkonzert zugunsten des Klinikums-Fördervereins im Gartensaal des Schlosses auf. Seit fast 20 Jahren ist sie laut Mitteilung für diesen Anlass dort unterwegs. In dem besonderen Ambiente werden wieder Oldtime-Jazz und Titel der goldenen Swing-zeit erklingen. In den vergangenen Jahren gab es im ausverkauftem Haus dafür auch reichlich Szenenapplaus.

Inzwischen steht das neue Programm für 2020 und die Proben zum „warm laufen“ sind im Gange. Wie so oft bekommen es die Zuhörer im Schloss mit als erste zu hören: Titel wie „C’est Magnifique“ von Cole Porter, „Dream A Little Dream of me“ und Orys „Creole Trombone“ – ein New Orleans-Klassiker für Posaunist Jürgen Kauer. Dieser vertritt sei einem halben Jahr Kuno Dzikowski.

Der Erlös der stimmungsvollen Veranstaltung kommt voll den Patienten des Klinikums zugute. Für das leibliche Wohl ist an dem Abend gesorgt, die Garderobe kostenfrei. Leider ist die Zuhörerzahl im Gartensaal limitiert.

Karten im Vorverkauf zu 12 Euro gibt es bei der Information im Klinikum, Sparkasse in der Porschestraße, Volksbank Am Mühlengraben und im Autohaus Kühnold in Groß Twülpstedt oder an der Abendkasse für 15 Euro.