Lebendiger Bücherschrank ist zurück am Laagberg

Der Laagberger Nachwuchs hat wieder einen Lebendigen Bücherschrank. Die Neuland-Stiftung hat in Kooperation mit der Grundschule am Laagberg das Projekt realisiert. Kinder der dritten und vierten Klasse hatten ihren Traumbücherschrank zunächst entworfen und ihn dann mit Jugendlichen aus der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft im Freizeitheim West aufgebaut. Anfang 2017 übernahmen ihn die Kinder und Jugendlichen zum Lesen und Büchertauschen, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit der Umwidmung des Freizeitheims ging uns leider der Ort verloren, der Schrank wurde eingelagert“ sagt Herbert Haun, Geschäftsführer der Neuland-Stiftung. „Viele Ideen für die Wieder-Aufstellung haben wir geprüft, schließlich eine sehr gute, zukunftsfähige Lösung gefunden“ so Anne-Katrin Wulkow, Stiftungsmanagerin, weiter.

Nun steht er in der Laagberg-Grundschule, wo er Schülern viel Lesefreude bereiten wird und wo ihn die Schulbücherei betreut. „Diese Bereicherung unserer Freizeitangebote und dieses wunderschöne, von unseren Schülerinnen und Schülern ausgedachte und gebaute Hingucker-Möbel hat den Weg zu uns zurückgefunden!“, freut sich Ute Gezer, Leiterin der Laagberg-Schule. Sie leitete schon den Kunstkursus, in dem der Lebendige Bücherschrank entstanden ist.