Feuerwehr übt Ernstfall an Gehöft in Nordsteimke

Alarm-Übung am Mittwoch Abend in Nordsteimke. Zu einer gemeinsamen Übung rückten die freiwilligen Feuerwehren Nordsteimkes, Vorsfeldes und Hehlingen am Mittwochabend aus.

Aus der Holzchaussee wurde auf einem Bauernhof ein Wohnungsbrand gemeldet. Zum Gehöft gehören Pferde, Rinder, Schafe, Geflügel. Die Freiwillige Feuerwehr Nordsteimke hatte die Übung so konzipiert, dass auf dem schwierigen Gelände das brennende Obergeschoss nur per Drehleiter erreicht werden konnte.

An die 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Feuerwehrleute übten unter schwerem Atemschutz