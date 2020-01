Schneekinder

Seit drei Tagen bin ich zurück. Noch immer mit einem kapitalen Muskelkater und ordentlich Rücken. Kinderskizirkus, sag ich nur. Man ist ja schließlich keine 20 mehr. Und die 3- bis 5-Jährigen haben den ganzen Mann, beziehungsweise die vollständige Frau gefordert. Für eine Skischule in den Alpen war ich im Einsatz. Jede Menge Minis wollten, kaum, dass sie laufen konnten, die Welt auf Skiern erkunden. Ein Schnee-Kindergarten mit Förderband und Karussell stand zur Verfügung. Und der vermaleideite Seillift (das Beförderungsgerät, an dem man als Erwachsener auf Zwergengröße schrumpfen muss, um überhaupt eine Chance zu haben). Dann der große Tag, an dem es auf den großen Berg geht. Literweise läuft das Wasser den Rücken runter, bis die Schar sorgfältig und sicher in den Sitzen verstaut und auf dem Weg nach oben ist. Als Lindwurm kurven wir die Piste bergab, meine Schlange gluckst und plappert sich fröhlich ins Tal. „Jetzt wollen wir mit Dir einen Schneemann bauen!“, verkünden die Schnee-Kinder. Klar doch. Sofort.

