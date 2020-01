Feuerwehr Vorsfelde: Einsatzzahlen nahezu halbiert

Es ist ein deutlicher Rückgang der Einsatzzahlen: 110 Mal rückten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde im vergangenen Jahr aus. Zum Vergleich: In 2018 wurde die Wehr 139 Mal alarmiert. Sogar 219 Einsätze waren es davor – also nahezu doppelt so hoch war die Zahl für das Einsatzjahr 2017....