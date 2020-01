Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Möglicherweise hat ein aufmerksamer Nachbar einem Mann im Akazienweg das Leben gerettet, weil er am Montag um 17.17 Uhr wegen eines piependen Rauchwarnmelder die Feuerwehr alarmierte. Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde rückte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr aus. Der Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr Wolfsburg war als erstes an der betreffenden Wohnung im Erdgeschoss und stellte sofort Brandgeruch fest, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr Vorsfelde.

Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden, da im Inneren der Wohnung eine starke Verqualmung herrschte. Der unter schweren Atemschutz vorgehende Angriffstrupp fand in der Wohnung schlafend einen Bewohner, der umgehend nach draußen gebracht wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Wolfsburg.

In der Wohnung befand sich ein Kochtopf auf der angeschalteten Kochplatte, in ihm Grünkohl mit Bregenwurst. Der Kohl war bereits verschmort und verursachte die starke Verqualmung. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet.