Täter sorgt in Wolfsburg für 8000 Euro Schaden und flüchtet

Bei einem Unfall am Samstag in der Tiergartenbreite entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag im Stadtteil Tiergartenbreite am Nordfriedhof ereignete. Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte die Fahrerseite eines VW Sportsvan und fuhr danach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Der 85 Jahre alte Besitzer hatte seinen PKW um 14 Uhr in der Werderstraße auf dem Parkplatz am Nordfriedhof abgestellt. Als er gegen 15.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, waren ihm sofort die Beschädigungen aufgefallen. Hinweise: (05361) 46460.