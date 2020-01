Umbau des Dresdener Rings in Westhagen wird günstiger

Knapp eine Stunde benötigte der Westhagener Ortsrat am Donnerstagabend für seine erste Sitzung im neuen Jahr. Die Randale rund um das Schulzentrum in der Silvesternacht, in der Polizisten mit Raketen und Leuchtmunition beschossen und Klassenräume in Brand gesteckt worden waren, war dabei erst Thema...