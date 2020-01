Sorge um Parkplatz-Planung am Hofekamphaus in Fallersleben

Was ist das da mit der Schaffung von Parkplätzen am Hofekamphaus? Seit Jahren fordert der Ortsrat das zur Verbesserung der Parksituation am Rande der Altstadt. Eigentlich sollte die Fläche längst hergerichtet sein – doch irgendwie geht es nicht voran. Und nun gibt es auch noch Gerüchte, dass ein...