Den Neujahrstag hatte ich noch frei und so las ich im Internet, was sich in der Silvesternachtabgespielt hat. Donnerstagvormittag fuhr ich auf dem Weg in die Redaktion morgens zunächst in Westhagen vorbei, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Die WAS hatte da schon dem Chaos hinterhergeräumt und einen großen Teil des Silvester-Abfalls beseitigt. Trotzdem lagen rund ums Schulzentrum nicht nur Böllermüll und Scherben herum, sondern zudem dutzende leere Hülsen von Schreckschuss-Patronen. Ein Anwohner war sich nicht zu schade dafür, selbst aktiv zu werden und kehrte Müll zusammen. In seiner Schubkarre sammelten sich Raketenreste, aufgeplatzte Böller und sogar ein zerstörter Mülleimer. „Ich möchte, dass es in Westhagen schön ist und der Silvestermüll nicht wochenlang herumliegt. Denn ich lebe gerne hier“, erklärte er mir. Wie gerne hätte ich es gesehen, dass anstelle seiner die, die da Silvester ausgerastet sind, aufräumen müssten.

