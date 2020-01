Junger Radler wird bei Unfall in Neindorf verletzt

Neindorf. Aus der Straße Am Moosholz kam der Zehnjährige und kollidierte mit einem Auto. Er erlitt starke Prellungen an der linken Schulter.

Bei einem Verkehrsunfall in Neindorf ist am Mittwochnachmittag ein zehn Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge war ein 39-jähriger Touran-Fahrer aus Wolfsburg auf der Südstraße in Richtung Mühlenbergstraße unterwegs, als aus einem Verbindungsweg von der Straße Am Moosholz kommend der Junge mit seinem Fahrrad die Straßenseite queren wollte und gegen die Beifahrertür des Tourans stieß. Nach dem Aufprall stürzte der Junge und erlitt starke Prellungen im linken Schulterbereich. Bei der Karambolage entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.