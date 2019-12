Hauch Schnee

Es sind zuweilen die kleinen Dinge wie die Winterdienst-Meldungen der Stadt Wolfsburg (genauer WAS) vom 28. und 29. Dezember, die einem deutlich machen, wie wenig winterlich dieser Dezember 2019 auch zu Ende geht. Immerhin waren am Sonntag und Montag seit 3.30 Uhr 7 Großräumfahrzeuge, 3 Kleinräumfahrzeuge und 1 Handkolonne im Einsatz – wegen Glätte durch überfrierende Nässe. Und tatsächlich mussten wir für einen Hauch von Puderzucker-Schnee an diesem Wochenende im Harz schon einige Höhenmeter bewältigen. Und die spannende Luchsfütterung sorgte erstmals in diesem „Winter“ sogar für ordentliche kalte Hände und kalte Füße – sowie das wunderbare Gefühl, wieder warm zu werden.

