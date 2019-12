Weihnachtsmarkt in Wolfsburg – WMG zieht positive Bilanz

Mit dem letzten Veranstaltungstag geht am Sonntag, 29. Dezember, der Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2019 zu Ende. Als Veranstalterin zieht die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum Abschluss eine durchweg positive Bilanz, wie die WMG mitteilt. „Der Weihnachtsmarkt hat weiter an Attraktivität und Besucherzuspruch gewonnen. Die Angebotsvielfalt und Aufenthaltsqualität des Wolfsburger Weihnachtsmarktes begeisterte in den vergangenen fünf Wochen nicht nur zahlreiche Gäste aus Wolfsburg, sondern aus der gesamten Region“, resümieren Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG.

„Mit der Angebotsvielfalt, der Geselligkeit und fröhlichen Atmosphäre hat sich der Wolfsburger Weihnachtsmarkt mittlerweile zu einem Aushängeschild entwickelt. Begleitet vom Kulturprogramm auf der Weihnachtsbühne und dem kostenfreien Kinder- und Seniorenprogramm war der Markt ein beliebter Treffpunkt“, führt die WMG-Geschäftsführung weiter aus.

Auch zu den ausgeweiteten Aktionen im neu gestalteten Neuland-Haus des Weihnachtsmannes zieht die WMG ein positives Fazit. „Die Kinderbetreuung durch Familie Sterz erfreute sich großer Beliebtheit. Die Bastel- und Märchenstunden sind eine liebgewonnene Tradition und feste Instanz auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt WMG-Citymanager Frank Hitzschke.

„Erstmals konnten wir zudem Lesungen speziell für Senioren anbieten – auch hier haben wir uns über das positive Feedback gefreut.“ red