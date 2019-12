Diebe stehlen Golf in Wolfsburg – 28.000 Euro Schaden

Einen vier Jahre alten VW Golf Variant haben Unbekannte im Agnes-Miegel-Ring entwendet und dem Besitzer damit einen Schaden von 28.000 Euro zugefügt, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug wurde am Heiligen Abend gegen 18 Uhr verschlossen am Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus des Besitzers abgestellt. Gegen Mitternacht wurde der graue Golf dort noch gesehen. Am 1. Weihnachtstag gegen 8.30 Uhr war das Fahrzeug dann verschwunden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460. red

