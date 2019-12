An die 200 Hehlinger singen sich in Weihnachtslaune

Weihnachten ist das Fest der Familie, der Liebe und des Miteinanders. In Hehlingen begeben sich die Menschen gern singend in dieses Fest hinein: Heiligabendsingen – an die 200 waren am Dienstag um 11 Uhr auf die Straße „Am Kindergarten“ gekommen, um Weihnachten gemeinsam herbei zu singen. Das...