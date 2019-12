1715 Blutspender beim DRK-Ortsverein Mitte in Wolfsburg

Zur letzten Blutspende des Jahres hatte der Ortsverein Mitte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Freitag ins Henry-Dunant-Haus eingeladen. 91 Spender kamen, so dass der DRK-Ortsverein Mitte in diesem Jahr insgesamt 1715 Spender verzeichnete. 198 davon waren Erstspender. Um die Blutspende noch...