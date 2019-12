Aus Ärger wird in Wolfsburg eine Aktion der Nächstenliebe

Freude schenken an Heiligabend – so heißt die Aktion der Inhaber des Boutique-Hotels Goldene Henne an der Kleiststraße, Myrjam und Djuliano Saliorski. Dabei geht es um Menschen, die zu Weihnachten eher vergessen werden, etwa Alleinstehende, Bedürftige und ältere Menschen. Die Gastronomen möchten diese Menschen zu Weihnachten beschenken und brauchen dafür die Unterstützung möglichst vieler Wolfsburger. Diese dürfen noch bis...