Pretty in Pink rocken am Zweiten Weihnachtstag in Vorsfelde

Die Wolfsburger Band Pretty in Pink rockt am Zweiten Weihnachtsfeiertag traditionell in Vorsfelde. In diesem Jahr hat die Band Überraschungsgäste aus der Wolfsburger Rock’n’Roll Szene eingeladen. Auf dem Programm stehen Songs der wilden 50er- bis goldenen 70er-Jahre. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 26. Dezember, um 20 Uhr in der Vorsfelder Kultkneipe Kupferkanne, Amtsstraße 23. Der Eintritt ist frei.

„Rockin’ around the Christmas Tree“ ist das diesjährige Motto des Weihnachtskonzerts in der Kupferkanne. Wie jedes Jahr wird genau ein Weihnachtssong gespielt, um die Festtage rockig ausklingen zu lassen. In diesem Jahr holt Pretty in Pink bekannte Wolfsburger Rock’n’Roll Musiker auf die Bühne. „Wir freuen uns sehr, unser Publikum mit unseren diesjährigen Gastmusikern und einigen speziellen Rock’n’Roll Songs zu überraschen“, berichtet der Vorsfelder Matthias Bartsch, Gitarrist bei Pretty in Pink. Während des Konzerts in der Kupferkanne wird die Band auch Songs ihrer aktuellen „Rock’n’Roll reloaded“-Show spielen, mit der Pretty in Pink zuletzt das Publikum beim diesjährigen Eberfest in Vorsfelde begeisterte. Das Programm verspricht eine ausgelassene Party mit bekannten Hits der 50er- bis 70er-Jahre. Pretty in Pink wurde 1988 gegründet.