Mühsamer Kampf in Wolfsburg um einen Pass für Alidad

Der zermürbende Streit um Alidads Identität; die Zweifel der „Sozialen Dienste“ in Meran an seiner Flucht auf der Achse eines Lastwagens; die Frage nach seinem Alter – all das zog sich hin, wurde aber vom Leiter der Südtiroler Schule, einer engagierten, pensionierten Lehrerin und anderen Helfern...