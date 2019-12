Ausbildung beendet – Vorsfelde hat 13 neue Busbegleiter

Vorsfelde. Mit dem Nahverkehrstag schloss am Nikolaustag die Ausbildung von 13 weiteren Busbegleitern an der Hauptschule in Vorsfelde ab.

Die Polizei Wolfsburger bietet laut Mitteilung mit der Wolfsburger-Verkehrs-GmbH seit mehr als 15 Jahren diese Lehrgänge an.

„Sie fördern bei jungen Menschen unter anderem die Zivilcourage. Ziele der Ausbildung sind, körperliche Gewalt und Sachbeschädigungen durch bessere Kommunikation zu vermeiden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die jugendlichen Busbegleiter erfahren demnach in der verhaltensorientierten Ausbildung die Grundlagen, sich in schwierigen Situationen im Bus gewaltlos einzuschalten. So seien sie auf dem Weg zur Schule oder nach Schulende im Bus und an den Haltestellen Vermittler zwischen Schülern oder anderen Fahrgästen. Ausbildungsinhalte seien unter anderem: Kommunikationstechniken, Deeskalation, aktives Zuhören, Rollenspiele, bewusste Körpersprache, neutrales Verhalten und Bewusstmachen von persönlichen Einstellungen.

Durch diese Ausbildungsinhalte werde die Sozialkompetenz der Schüler entwickelt und gestärkt. Polizeioberkommissarin Silke Hitschfeld leitete mit Hatice Keim von der WVG sowie der Polizeikommissarin Nina van der Wall die Ausbildung. „Die gegenseitige Rücksichtnahme und Empathie in der Gruppe war für uns Trainer sehr beeindruckend“, sagte Silke Hitschfeld. Zum Abschluss wurden während einer Feierstunde den 13 jungen Menschen die Urkunden und Ausweise überreicht: Raman Ahmad, Gentrit Behrami, Jeremy Bösche, Matwej Dorsch, Caner Giyim, Halil Kocaoglu, Luisa Koloska, Maria Nawa, Nikita Peters, Noah Peters, Lars Pietschmann, Rukije Shala und Norman Ühleke.