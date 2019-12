Fallersleben hat eine mobile E-Ladesäule!

Ein wuchtiger Hingucker steht neuerdings in der Mozartstraße: In der Fallersleber Oststadt steht seit zirka zwei Wochen die im Frühjahr versprochene mobile Ladesäule für Elektroautos. Sie ist Bestandteil des Geschenks von Volkswagen zum 80. Geburtstag an die Stadt Wolfsburg und wird unter dem Dach der Initiative „#WolfsburgDigital“ betrieben. Ob es stadtweit die erste mobile E-Ladestation­ ist, die nun für einige Zeit in Fallersleben...