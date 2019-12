Als die Rolling Stones in Wolfsburg spielten

In der Besetzung Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood und Darryl Jones traten die Rolling Stones am 25. August 1995 vor ihr Wolfsburger Publikum.

Ein denkwürdiges Konzert gaben die Titanen der Rock-Musik The Rolling Stones zum Abschluss ihrer „Voodoo-Lounge-Tour“ am 25. August 1995 in Wolfsburg. Diese Tour führte die Band in den Jahren 1994/95 für 128 Konzerte nach Nord- und Südamerika, Japan, Australien, Neuseeland und Europa. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt die erfolgreichste Tournee der Musikgeschichte.

Für die Aufnahme des gleichnamigen Studio-Albums fanden sich die Briten zwischen Juli und Dezember 1993 in Irland zusammen. In den USA sollten sie dafür 1995 mit dem Grammy für das beste Rock-Album ausgezeichnet werden. Für ihre Europa-Tour gingen die „Rolling Stones“ mit der Volkswagen AG eine Partnerschaft ein. Diese Marketing-Maßnahme des Konzerns war faktisch eine Fortsetzung des Rock-Musik-Sponsoring, das bereits 1992 mit Genesis erfolgreich begonnen hatte und 1994 mit Pink Floyd fortgesetzt worden war.

Den Worten des Leiters der VW-Presseabteilung, Otto F. Wachs, zufolge sah der Automobil-Konzern sein Musik-Engagement als neue „interaktive Methode der Kommunikation mit den Kunden“.

Im Vorfeld der Europa-Tournee der Rolling Stones war noch unklar, ob die Rockband auch ein Konzert am Stammsitz des Volkswagen-Konzerns in Wolfsburg geben würde. Es blieb eine ganze Zeit lang ein gutgehütetes Geheimnis, bis schließlich am 23. Mai 1995 die VW-Presseabteilung an die Öffentlichkeit trat und verkündete: „Die Rolling Stones spielen in Wolfsburg auf! Der Weltkonzern bietet die Bühne; das ist die Sahnehaube für Wolfsburg.“

Für den VW-Vorstandsvorsitzenden Ferdinand Piëch war dieser Auftritt „ein musikalisches Ereignis der Spitzenklasse und Tournee-Highlight“. Unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Events in den Medien setzte die Nachfrage nach Eintrittskarten ein. Anfangs rechneten die VW-Verantwortlichen mit etwa 60.000 Besuchern. Ab dem 3. Juni 1995 rollten dann 56 Sattelschlepper ihre 170 Tonnenlasten durch 26 europäische Städte. Vom 20. Juni bis zum 25. August tourte die „großartigste Rock’n’Roll-Band der Welt“ (so eine Eigenbezeichnung der Rolling Stones) durch die Bundesrepublik.

Anfang Juli 1995 wurde bekannt gegeben, wo der Auftritt der Rolling Stones in Wolfsburg stattfinden sollte, nämlich auf dem Parkplatz Ost des Volkswagenwerkes. Schon zu diesem Zeitpunkt, als bereits mit 70.000 Besuchern gerechnet wurde, war das Konzert fast ausverkauft. Dank der Zustimmung durch die Stadtverwaltung erhielten die Rolling Stones die Möglichkeit, erst nach 22 Uhr aufzutreten. Während an anderen Tournee-Orten oftmals eine ausgereifte Bühnentechnik genutzt werden konnte, war in Wolfsburg an allen Rahmenbedingungen zu tüfteln und zu feilen. Was in Hannover, Düsseldorf und Berlin Routine ist, musste in der Volkswagenstadt von Grund auf erarbeitet werden. Beim größten Konzert der Rolling Stones während ihrer Deutschland-Tournee wurden letztendlich 90.000 Eintrittskarten abgesetzt. Anfang August 1995 galt das Wolfsburg-Konzert als ausgebucht.

Text: Werner Strauß, Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS).