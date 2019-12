An Klavier, Flöte, Gitarre, Violine und Gesang erklang Weltliches und Weihnachtliches von den Musikern.

Wendschott. Es gibt an zwei Abenden Musik von etwa Ed Sheeran und Rolf Zuckowski.

Musikatelier veranstaltet in Wendschott seine Winterkonzerte

Von angespannter Nervosität bis hin zu großem Lampenfieber reichten die Gefühle der kleinen und großen Künstler, bevor sie ihre vorbereiteten Beiträge in den beiden mittlerweile traditionellen Winterkonzerten am im Gemeindezentrum St. Petrus/Heilig Geist in Wendschott präsentierten.

Das Musikatelier Peter und der Wolf präsentierte ein weiteres Mal seine große Bandbreite an Unterrichtsangeboten. An Klavier, Flöte, Gitarre, Violine und Gesang erklang Weltliches und Weihnachtliches, ein Programm, dass den Zuhörern große Abwechslung bot, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dass Saxofone, Trompeten und Posaunen keine Berücksichtigung im Programm fanden war lediglich dem jahresbedingten Krankenstand und der großen Schülerschaft des Musikateliers Peter und der Wolf geschuldet. So waren die Konzerte mit um die 60 Minuten länge perfekt getimt.

Die jeweils 70 bis 80 Zuhörer verfolgten gespannt die laut Mitteilung qualitativ hochwertigen Vorträge. Vom Vorschulkind bis ins fortgeschrittene Erwachsenenalter wurde musiziert was das Zeug hält. Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“ wurde lauthals mitgesungen, Yirumas „River flows in you“ andächtig gelauscht. Natürlich fehlten auch die traditionellen „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und so weiter nicht; dazwischen immer wieder auch Songs aus den Federn von Lil Nas X, Ed Sheeran und America. Mit großer spielerischer Ernsthaftigkeit vorgetragen wurden ebenfalls wichtige Werke von Lully, Giuseppe Gambini oder Johann Sebastian Bach. Aufmerksamer Respekt für die Leistungen durch die Zuhörer, reichlich Applaus erhielten alle Künstler.