Senioren stimmen sich in Kästorf auf Weihnachten ein

Es weihnachtete in der Kästorfer Mehrzweckhalle am Allerbogen, als der Ortsrat Kästorf/Sandkamp die Altbürger aus beiden Ortsteilen am Samstag zur Seniorenweihnachtsfeier eingeladen hatte. Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo begrüßte die 90 Senioren, unter denen sich auch der ehemalige...