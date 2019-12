Wolfsburger Taucher trotzen der Kälte

In die Fluten des Allersees stürzten sich Wolfsburger Taucher am Wochenende. „Ganz schön frisch wird`s werden“, sagte Achim Pries am Sonntagvormittag. Er ist seit fast 30 Jahren Mitglied im Tauchclub Wolfsburg und war „fast in jedem Jahr“ beim Nikolaustauchen dabei. „Diese Veranstaltung gehört...