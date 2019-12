Wolfsburger Polizei nimmt Brandstifter und Steinewerfer fest

Mit Fahndungsplakaten suchte die Polizei in den vergangenen Tagen nach dem Täter. In Sülfeld und Ehmen klingelten die Beamten an zahlreichen Haustüren und befragten die Bürger.

Fahndungserfolg für die Wolfsburger Polizei: Die Beamten nahmen am Donnerstagmorgen den mutmaßlichen Brandstifter und Steinewerfer fest, der in den vergangenen Monaten in und um Sülfeld Angst und Schrecken verbreitet hat. Das teilte Polizeisprecher Sven-Marco Claus am frühen Freitagnachmittag mit. Die Polizei geht davon aus, dass die zahlreichen Brandstiftungen und die hinterhältigen Attacken auf Autos mit Steinen und Nagelbrettern, insgesamt etwa 45 Straftaten, auf das Konto des Mannes gehen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43-jährigen Wolfsburger. „In der Vernehmung räumte er ein, sowohl für die Brände als auch die gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr verantwortlich zu sein“, sagte Polizeisprecher Claus. Der Beschuldigte, der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten sei, habe bei seiner Vernehmung detailliertes Täterwissen offenbart. Zeitgleich wurde zur Festnahme das Wohnhaus des 43-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsucht und Beweismittel sichergestellt, so Claus weiter. Die umfassenden Vernehmungen des Wolfsburgers wurden am Freitagvormittag beendet. Wegen fehlender Haftgründe bleibe der 43-Jährige bis zur angestrebten Gerichtsverhandlung auf freiem Fuß.

Am Montagmorgen waren Polizei Wolfsburg und Staatsanwaltschaft Braunschweig mit einer gemeinsamen Presseerklärung an die Öffentlichkeit gegangen. Ein Richter hatte die öffentliche Fahndung mit Video-Sequenzen genehmigt. Der Tatverdächtige war Ende März zufällig von einer Wildkamera bei einer nächtlichen Brandlegung gefilmt worden. Am Montag verteilten etwa 80 Einsatzkräfte der Polizei Wolfsburg und der Bereitschaftspolizei Braunschweig in Fallersleben 100 Fahndungsplakate in Geschäften und an anderen viel frequentierten Stellen. In Sülfeld und Ehmen wurden sämtliche 1800 Haushalte von den Beamten für persönliche Gespräche aufgesucht und Fahndungsflyer verteilt.

Seit Februar hatte es zunächst eine Serie von Brandstiftungen in und um Wolfsburg-Sülfeld gegeben. Zwölfmal brannten landwirtschaftliche Nutzflächen. Dabei handelte es sich stets um Flächen mit so genanntem Elefantengras. Eine Pflanze, die zur Energiegewinnung in der Landwirtschaft genutzt wird. Die Serie endete im Juli, nachdem die Ermittler ein Fahndungsfoto aus dem Video veröffentlicht hatten.

Im August begann dann die unheimliche Serie von etwa 30 Fahrzeug-Attacken auf außerörtlichen Straßen im Bereich Sülfeld und umliegenden Ortschaften. Der mutmaßliche Täter legte dabei in der Nacht große Steine und Nagelbretter auf die Fahrbahnen. In einem Fall hing in der Nacht zum 24. Oktober ein Steinbrocken an einem Seil von der Brücke Forstweg in Sülfeld zur Nordumgehung herab. Ein LKW prallte dagegen, der Fahrer blieb unverletzt. Auch gab es Steinwürfe auf fahrende Fahrzeuge. Die Frontscheiben der betroffenen Fahrzeuge wurden teils stark beschädigt. Auch hier gab es wie durch ein Wunder keine Verletzten zu beklagen. Die Ermittler gehen von einem Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro aus. „Wenn ich im Dunkeln Steine auf die Straße lege, will ich Menschen schädigen“, sagte Wolfsburgs Polizei-Chef Olaf Gösmann.