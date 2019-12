4a der Wolfsburger Käferschule sammelt die meisten Schritte

Wolfsburg. Mit fast zwölf Millionen Punkten gewinnt die Klasse den „step“-Bewegungswettbewerb der Volksbank BraWo in der Direktion Wolfsburg.

In der Aula der Grundschule Käferschule war die Freude riesengroß. Die Schüler der Klasse 4a streckten den grünen „step“-BraWo-Pokal in die Höhe und jubelten lautstark über den Direktionssieg für die Region Wolfsburg. Mit 11.975.807 gesammelten Scoring-Punkten, erreicht durch 13.772.178 gesammelte Schritte, setzte sich das Team gegen 16 Klassen durch und ist damit die beste Klasse in Wolfsburg. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Klasse 4b der Grundschule Käferschule mit 9.788.216 Scoring-Punkten (10.767.038 Schritte) und die Klasse 4a der Grundschule Sülfeld mit 9.485.363 Scoring-Punkten (9.011.095 Schritte).

Claudia Kayser, Botschafterin des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Wolfsburg von der Volksbank BraWo, gratulierte zum Sieg und übergab neben der Trophäe und der Urkunden auch ein Preisgeld über 250 Euro für die Klassenkasse. „Es ist für mich eine Freude, das Preisgeld, sowie die Urkunden mit der Trophäe übergeben zu dürfen. In den vergangenen zwei Monaten habt ihr alles gegeben und eine beeindruckende Leistung erbracht. Ich gratuliere euch zu diesem Ergebnis und bedanke mich, dass ihr so toll mitgemacht habt. Ihr alle habt dafür gesorgt, dass ,step’ ein erfolgreiches Projekt wird. Ein herzliches Dankeschön geht vor allem an die Lehrer, die ihre Klassen tagtäglich beim Schritte Sammeln unterstützt haben.“

Die Schulleiterin Ulrike Svetlik ist stolz auf Ihre Schüler und sagte: „Als sportfreundliche Schule unterstützen wir jede aktive Bewegung. Die Schüler der 4a und 4b sind begeistert von der „step“-Aktion. Höchst motiviert starteten alle. Die Fitnessarmbänder waren dann der Clou. Sie wurden bei Aktionen wie Frühsport am Montag morgen um 7 Uhr, Bewegungspausen, Trampolinspringen und den ganzen Tag getragen. Die Eltern unterstützten ihre Kinder durch motivierende Aktionen, zusätzliche bewusst gewählte Spaziergänge und ganz viel Zuspruch. Angefeuert wurde die Klasse durch die Klassenlehrerin Frau Hünten-Koch.

Kayser: „Hauptziel ist es, die Kinder mit Spaß zu mehr Bewegung und einem aktiveren Lebensstil zu motivieren, um ihren Alltag so aktiv wie möglich zu gestalten.“