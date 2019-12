Treffen Sie den Rapper Samy Deluxe in Braunschweig!

Braunschweig. Vor dem Auftritt am 17. Dezember in der Stadthalle haben unsere Leser die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen.

Samy Deluxe, mit mehr als einer Million verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, gastiert am Dienstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr mit seinem MTV-Unplugged-Programm in der Braunschweiger Stadthalle. Vor seinem Auftritt veranstaltet unsere Zeitung ein „Leser fragen“ mit dem 41-Jährigen.

Vier interessierte Leser haben die Möglichkeit, den Musiker all das zu fragen, was sie schon immer von ihm wissen wollten. Wer Interesse hat, meldet sich bis Donnerstag, 12. Dezember, mit Angaben seines Namens, seiner Handynummer und des Alters – entweder per Mail unter antworten@bzv.de oder per Brief an das BZV Medienhaus, Newsdesk, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Die Teilnehmer werden telefonisch benachrichtigt.