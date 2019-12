Kinder sind begeistert von Frau Holle in der Bollmohr-Scheune

Die Kinder, zwischen drei und sechs Jahre alt, lachen am Sonntagvormittag in der Bollmohr-Scheune. Es ist zu komisch, wie die Schmetterlinge in der Himmelswelt fliegen. Einfach witzig, wie die Raupe sich vorwärts schlängelt und den Brunnenrand erklimmt. Es ist jener Brunnen, in den Marie (Luise)...