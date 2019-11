Einbruch in Haus am Wolfsburger Laagberg

Am Freitagabend kam es im Ortsteil Laagberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei nutzten die Unbekannten nach Angaben der Polizei die nur kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um im Zeitraum zwischen 17.25 Uhr und 18.45 Uhr in das im Thüringer Weg gelegene Haus gewaltsam einzudringen....