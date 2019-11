VW Multivan in Wolfsburg gestohlen – 75.000 Euro Schaden

Wolfsburg. Der Besitzer hatte sein fünf Monate altes Fahrzeug am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr am Straßenrand in der Nähe seines Wohnhauses abgestellt.

Einen silber-metallic-farbenen VW T6 Multivan haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Birkenweg am Steimker Berg entwendet. Dem Besitzer ist durch den Diebstahl ein Schaden von 75.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilt. Der 42-jährige Besitzer hatte sein fünf Monate altes Fahrzeug am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr am Straßenrand in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnhaus abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen um 7.45 Uhr wieder zu seinem Auto gehen wollte, war es verschwunden. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße: (05361) 4646-0. red