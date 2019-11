„Kein Landwirt hat was gegen Umweltschutz“

In der Nacht los und gut sieben Stunden später am Stadtrand von Berlin. Lukas Grabenhorst machte sich erneut mit einer Schar weiterer Landwirte aus der VW-Stadt auf den Weg. Diesmal fand der Bauernprotest per Trecker gegen die Regierungspolitik in der Hauptstadt statt. „Es war schon beeindruckend,...