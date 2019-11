70 Jahre Wolfsburger Nachrichten

Wir feiern mit dieser Beilage einen runden Geburtstag, der auch dadurch möglich wurde, dass die Stadt Wolfsburg und die ganze Region über Jahrzehnte genug „Nahrung“ geliefert haben, um Tag für Tag das Geburtstagskind, die Wolfsburger Nachrichten, mit spannenden Geschichten zu füttern – in Zeiten von Internet und Co. mittlerweile rund um die Uhr.

Deshalb haben wir für diese Beilage Menschen, die die Stadt Wolfsburg, die Region, das Land, manchmal sogar die Welt geprägt haben, zu Interviews eingeladen, um mit uns gemeinsam zurück und vor allem auch nach vorne zu blicken. Eingebettet in historische Zeugnisse dieser spannenden Jahre, in denen es Wolfsburg zweifelsohne von seinem journalistischen Reiz mit einer Großstadt aufnehmen kann, sind die Gespräche nicht nur wunderbare Geschenke für uns geworden, sondern eine große Liebeserklärung an die Stadt und ihr Umland.