Hallenbad-Lesetage in Wolfsburg setzen auf Poetry-Slam

Bei den Lesetagen des Kulturzentrums Hallenbad setzten die Organisatoren am Sonnabend auf einen Künstler aus der Poetry-Slam-Szene. Nektarios Vlachopoulos war in Wolfsburg zu Gast. Anna Deileke vom Hallenbad erklärte: „Wenn Poetry-Slammer bei den Lesetagen auftreten, gehen wir gern in die...