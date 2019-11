Schlafendes Wolfsburger Ehepaar verschreckt Einbrecher

Unliebsamen Besuch erhielt ein Ehepaar in den frühen Samstagabendstunden in der Wolfsburger Innenstadt. Um 17.20 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter durch ein gekipptes Fenster in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung der Wohnungsmieter und suchte offenbar gezielt das Schlafzimmer auf. Sein Pech,...