Erst vermisst, nun plötzlich da: Rätsel um Wolfsburger Post

Bei Anwohnern des Wolfsburger Hohensteins sind mit großer Verspätung einzelne Post-Sendungen eingetroffen. Reinhard Brandes-Wanger und Ulrike Wanger berichten, dass sie am 23. Oktober von der Post zwei Wochen zuvor abgestempelte Unterlagen erhielten, am 24. Oktober eine Gewerkschaftszeitung und einen Kontoauszug aus dem September. Am 25. Oktober seien erstaunlicherweise auch noch ein Kontoauszug vom 2. Oktober sowie Geburtstagspost...