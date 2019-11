Finde ich gut, dass in St. Bernward am Sonntag Tiere gesegnet wurden. So ein Tier ist ist ja schließlich keine Sache und verdient Zuwendung. Und ein Segen kann niemals schaden, erst recht nicht, wenn dem Lebewesen Unbill droht. Sachen werden auch schon mal gesegnet, konkreter: Autos. Früher war das...