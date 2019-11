Wolfsburgs Handel: „Gute Umsätze am verkaufsoffenen Sonntag“

Die Mischung hat wohl gepasst: Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr sorgte für eine volle Fußgängerzone und Kundenströme in der City-Galerie. Das erklärte Einzelhandelsverbands-Chef Matthias Lange und zog damit ein erstes positives Fazit vom Wochenende. Auch in den Designer Outlets zeigte man sich durchweg gut gelaunt: „Wir sind sehr, sehr zufrieden“, erklärte Centermanager Michael Ernst in einem Telefonat mit unserer...