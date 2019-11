Auf die hochwertigen Räder eines VW Golf GTI hatten es Diebe in der Samstagnacht abgesehen.

Wolfsburg. Die Tat ereignet sich in der Nacht zu Samstag im Adlerring. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 3000 Euro.

Diebe stehlen in Wolfsburg hochwertige Autoräder

Auf die hochwertigen Räder eines VW Golf GTI hatten es Diebe in der Samstagnacht abgesehen. Die bisher unbekannten Täter schlugen im Ortsteil Vorsfelde im Adlerring zu. Zwischen 1.30 Uhr und den Morgenstunden wurde der VW Golf GTI, es handelt sich hierbei um das aktuelle Sondermodell „TCR“, zunächst mittels Holzklötzen aufgebockt. Anschließend lösten die Gesuchten die Radbolzen trotz vorhandener Felgenschlösser und stahlen die 19 Zoll großen schwarzen Alufelgen vom Typ „Reifnitz“ mit Sommerbereifung, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mindestens 3.000 Euro. Da die Täter sowohl bei der Tatausführung, als auch beim Abtransport der Räder gesehen worden sein könnten, bittet die Polizei Anwohner, sich mit ihr unter (05363) 992290 in Verbindung zu setzen.