Einbrecher erbeuten in Reislingen Schmuckstücke

Reislingen. Die Unbekannten sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in der Hauptstraße nahe des Leinerings eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Durch ein aufgebrochenes Fenster sind Unbekannte im Laufe des Donnerstags in Reislingen in ein Wohnhaus eingestiegen und haben mehrere Schmuckstücke erbeutet. Die Höhe des Schadens steht laut Polizei bisher nicht fest. Den Ermittlungen zufolge nutzten die Täter aus, dass die Besitzer des Einfamilienhauses in der Hauptstraße nahe des Leinerings nicht zu Hause waren. Eine Nachbarin hatte die Polizei verständigt. Vermutlich habe sich der Einbruch zwischen 11 und 19.30 Uhr ereignet, so ein Beamter. Gut möglich, dass die Unbekannten die früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke ausgenutzt haben. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei unter (05361) 46460.