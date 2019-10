Tabaluga, Schneewelt und ein Lichtermeer in Wolfsburg

Die Autostadt in Wolfsburg hüllt sich vom 29. November bis zum 5. Januar 2020 in ein Winterkleid und wird zur „Winter-Wunder-Stadt“ für die ganze Familie. Die vier als Adventskerzen beleuchteten Schornsteine des Volkswagen- Kraftwerks, die 6000 Quadratmeter große Eislauffläche, die Schneewelt und eine Weltpremiere erwarten die Gäste laut Mitteilung der Autostadt in diesem Jahr. Erstmals flitzt der kleine grüne Drache Tabaluga zweimal täglich über das Eis und erzählt in den jeweils 30-minütigen Shows von seinen Abenteuern. Gemeinsam von der Autostadt mit Peter Maffay und Tabaluga Enterprises entwickelt, finden die Shows im wöchentlichen Wechsel täglich um 17 und 19 Uhr auf der Eisfläche vor dem Porsche- Pavillon statt.

Auf der 6000 Quadratmeter großen Eislauffläche können Gäste an ihrer eigenen Performance feilen. Wer beim „Rittberger“ oder bei der „Sitzpirouette“ Hilfestellung benötigt, bekommt bei „Skate with the Stars“ Tipps von den Profis.

Ohne Kufen eignet sich die Eislauffläche vor dem Seat-Pavillon für Wettkämpfe im Eisstockschießen. Schlittschuhe, Eislaufhilfen für Kinder und Stöcke für das Eisstockschießenkönnen vor Ort ausgeliehen werden. Ein exklusives Wintervergnügen für Kinder bis zwölf Jahre ist die 1100 Quadratmeter große Schneewelt. Den Rodelhügel hinuntersausen, Schneemänner bauen oder Spielzeuge ausprobieren – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Auf dem Wintermarkt ist für das leibliche Wohl gesorgt. Zünftig gefeiert werden kann im Hüttenzauber direkt an der Eisfläche. In der XXL-Hütte kommt bei Feuerzangenbowle und Après-Ski-Hits Winterstimmung auf. Für Spannung zu Wasser ist auch in diesem Winter gesorgt: „Mord an Bord“ ist inzwischen zum Kult geworden. Auf der FGS Hanseblick liest Roland Kalweit am 5., 12. und 19. Dezember jeweils um 20 Uhr mit Unterstützung von Schauspielern ein „Best of“ der spannendsten Kriminalromane aus aller Welt.

Für Kinder und Jugendliche gibt es darüber hinaus zwei winterliche Workshop-Angebote: Backspaß verspricht die „Weihnachtsbäckerei“ für Teilnehmer ab acht Jahren. Die Kinder backen und dekorieren Kekse aus Mürbeteig. Der Workshop in der Kochschule im MobiVersum findet am 30. November und 1. Dezember, am 7. und 8. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember jeweils um 11 und 14 Uhr statt. Teilnehmer ab elf Jahren können im Weihnachts-Workshop in der Werkstatt im Zeithaus elektronische Bauteile mit LEDs auf eine Platine löten und diese im Anschluss selbst mit einer Laufschrift programmieren. Der Workshop „Xmas-Platine“ wird am 30. November und 1. Dezember, am 7. und 8. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember jeweils um 10 und 14 Uhr in der Werkstatt im Zeithaus angeboten.

Für den Besuch der Eisshows und des Wintermarktes benötigen die Gäste eine gültige Tagesoder Jahreskarte. Das Abendticket für 10 Euro gilt von 16 bis 20 Uhr und beinhaltet einen Gutschein in Höhe von

4 Euro für die Autostadt-Restaurants oder den Wintermarkt. Die Eislauffläche und die Schneewelt sind ohne weitere Kosten zugänglich. Tickets sind über die Homepage der Autostadt sowie am Welcome-Desk auf der Piazza erhältlich. Die Anmeldung für die Weihnachtsbäckerei und den Workshop„Xmas-Platine“ erfolgt über www.autostadt.de/tickets. red